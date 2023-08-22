Що додати в котлети замість хліба: буде втричі смачніше

Один простий інгредієнт замінить хліб

Ми розповідали про просте рішення "цибулевої проблеми", яка допоможе зробити котлети в рази смачнішими. Ще один лайфхак полягає у тому, щоб замінити батон у котлетах на інший продукт.

Під час приготування котлет багато кулінарів додають хліб у фарш. Це досить популярний додаток, він робить страву соковитішою, адже утримує в ній вологу, такі котлети стають менш жорсткими. Але є одна альтернатива батона. Про неї розповіли на ProstoWay.

Є один продукт, який може і покращити смакові якості м’ясної страви, і скріпити фарш. Йдеться про манну крупу.

Як "працює" манка в котлетах

Головна перевага манки перед розмоченим батоном — вона надає котлетам однорідності. Такий ефект пояснюється набуханням крупи. Саме таким чином вона і накопичує у собі вологу, що робить страву соковитою.

Під час приготування котлет із манкою м’ясний сік залишиться усередині страви. Вироби будуть м’які і не будуть розвалюватись на сковороді.

Вологий м’якуш хліба – теж непоганий додатковий інгредієнт. Він надає котлетам соковитості і ніжності. Але краще використовувати його, якщо не знайшли манки на кухні.

Також манка робить котлети однорідними без використання яєць. Саме яйця називають одним із двох продуктів, які псують котлети.