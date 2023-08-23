Хрустіть огірками до наступної весни: хитрість, з якою ваші банки з огірками точно не вибухнуть

Банки із закускою стоятимуть весь рік

Немає нічого кращого взимку, ніж баночка хрустких консервованих огірків, які ви приготували на власній кухні. Вони ідеальні до картоплі, м’ясних страв, рагу, їх можна додавати в салати та супи. Безперечно, можна піти в магазин і купити вже готові огірки? Однак жоден магазинний варіант не буде кращим, ніж мариновані огірки на зиму, зроблені власноруч.

Однак буває так, що начебто маринад приготований за рецептом, банки все простерилізовані, проте через деякий час вони вибухають. Що робити, щоб уникнути неприємних ситуацій із вибухом кришок на банках, ділиться український кулінарний портал Shuba.

Що робити, щоб банки з огірками не вибухали

Щоб уникнути цього неприємного явища, рекомендується попередня обробка овочів. Зокрема, вони рекомендують залити огірки розсолом. Для приготування розсолу на 3-літрову банку необхідно взяти стопку солі

Розчин необхідно добре перемішати до розчинення солі, залити огірки і дати постояти три дні. Потім розсіл потрібно злити, прокип’ятити і розлити знову по банкам. Після цього закатайте кришки та зберігайте ваші огірочки.

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