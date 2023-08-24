Просто поставте в духовку миску з водою: хитрість, яка полегшить вам життя

Цей Лайфхак допоможе вам на кухні!

Важко знайти людину, яка відмовилася б від смачних пиріжків або запеченої рибки. Але ще важче знайти людину, яка із задоволенням погодилася б відмити духовку після приготування цих страв — досить часто в ній залишається жир і нагар.

Але у Рixelinform є одна відмінна хитрість, яка допоможе помити духовку. Щоб легко було відчистити духовку, можна поставити миску з водою.

Навіщо ставити в духовку миску з водою

Справа в тому, що вода поглинає жир та нагар. Крім того, процес очищення духовки стане менш трудомістким.

Для цього лайфхаку беріть площу середнього розміру. Вона має бути такого розміру, щоб у мисці вмістилося близько 1 літра води.

Налийте в миску холодну воду і поставте в духовку на нижній рівень. Увімкніть духовку на 180 градусів на півгодини. Через 30 хвилин вимкніть і дайте трохи охолонути.

Відкрийте духовку та обережно витягніть миску — жир і нагар будуть увібрані водою. Все, що залишилось, можна легко видалити за допомогою губки або ганчірки.

Це простий та ефективний спосіб очищення духовки. Він допоможе вам заощадити час і сили, а також зробить вашу духовку чистішою.

Що зробити, щоб грати та дверцята духовки сяяли, читайте у матеріалі "Телеграфа". Так ваша кухня буде чистою без зайвих зусиль.