Для посту і не тільки: що додати у рис замість м’яса, щоб було утричі смачніше

Кілька цікавих варіантів приготування

Поєднання рису та м’яса класичне. Його багато де використовують — чого вартий тільки наваристий та ситний плов. Але, щоб смачно приготувати рис, не обов’язково брати кілограм м’яса.

Якщо у піст або з інших причин ви шукаєте, чим замінити м’ясо до рису, то є чудові альтернативи. Про них розповіли на порталі ProstoWay.

Що підходить до рису

Рис чудово поєднуєтеся з морепродуктами. Улюблені креветки, мідії, кальмари тощо можна просто обсмажити на вершковому маслі з додаванням олії і додати до рису перед подачею. Щоб був рідким і особливо ароматним, можна залити морепродукти вершками. Або ж просто наприкінці додати 0,5 склянки води.

Ще один смачний варіант, що стане більш бюджетним, ніж морепродукти, будуть печериці. Підсмажте грибочки разом з цибулею з морквою, додайте води, а потім всипте промитий рис. Звісно, сіль, спеції варто додати до власного смаку.

Рисова каша буде дуже смачною навіть якщо її просто збагатити різними поєднаннями овочів. Це саме та крупа, з якою можна експериментувати — щоразу страва матиме інакший смак.

З такими деталями звичайний рис буде дуже смачним. Також ми розповідали, як правильно зварити кукурудзу.