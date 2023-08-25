Поширена помилка: більшість кулінарів гасять соду неправильно

В чому полягає помилка з содою у тісті

Для багатьох рецептів випічки потрібна гашена сода. Але, виявляється, навіть у такій простій дії, як погасити соду, багато хто робить помилки. Також ми розповідали, як смачно зварити кукурудзу.

Випічка з содою не завжди підіймається і виходить добре. Виявляється, причина — у неправильному гасінні. Про це розповіли на kontrakty.ua.

Поширена помилка у гасінні соди

Коли ми готуємо випічку, млинці та оладки, то намагаємося досягти максимальної ніжності та легкості готового виробу. Є різні методи цього досягти — дріжджі, пекарський порошок, сода. Сода — це найпростіший із них.

Вона розпушує будь-який виріб у два етапи. Спершу сода стикається з кислим середовищем оцту, через що відбувається хімічна реакція, потім вона продовжує розпушувати виріб при нагріванні під час випікання.

Зазвичай кулінари гасять соду оцтом — у ложці чи склянці безпосередньо перед тим, як додати суміш у тісто. Так ми бачимо бурхливу реакцію виділення вуглекислого газу, але саме цей вуглекислий газ не може нічого розпушити — адже весь процес відбувається в ложці, поза тістом. Так перший етап розпушування абсолютно втрачається, тому що кислота нейтралізує соду, яка повинна розпушити тісто.

Як правильно гасити соду?

Щоб зберегти хімічну реакцію, соду слід всипати в суміш інгредієнтів до борошна та полити оцтом. Після чого одразу перемішати. Так вуглекислий газ, утворений внаслідок реакції, залишиться у тісті.

Ще кращий спосіб, який працює у 10 з 10 випадків — додати соду до сухих інгредієнтів, а оцет — до рідких. А потім їх перемішати всі разом.

Ще один момент, який потрібно мати на увазі — якщо у складі тіста присутні кислі продукти, такі як сметана, кефір, лимонний сік тощо, додатково оцет лити не треба. Також ми розповідали, що додати до котлет, щоб було смачніше.