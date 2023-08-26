Маленький діаметр — не проблема: як помити посуд з вузьким шийкою

Виявляється, це неймовірно просто

Напевно, багато хто прагне до ідеально чистого посуду. Однак іноді бувають ситуації, коли шийка пляшки або графину настільки вузька, що рука не проходить і вимити такий посуд зсередини здається нереальним.

Разом із "Главредом" розповімо, як помити посуд із вузькою шийкою, якщо немає спеціальної щітки та пристосувань. Для цього знадобляться прості інгредієнти, які є на кожній кухні.

Як помити посуд з вузькою шийкою

Для першого способу розведіть 1 столову ложку нашатирного спирту на літр води та замочіть у цьому розчині склянки на півгодини. Через 30 хвилин бруд повинен відійти та можна промити під простою проточною водою.

Якщо ж у вас немає нашатирю, налийте в посудину теплу воду, насипте рис та ложку харчової соди. Потрясіть посуд і промийте звичайним способом.

Також у таких випадках спробуйте розбавити воду з мильним засобом і просто потрясіть посудину. Якщо ж цей спосіб не допоможе — налийте в посуд оцет і додайте сіль. Врахуйте, що кристали солі мають бути великими. Суміш, що вийшла, перемішайте прямо в посуді та трохи зачекайте. Крупиці солі допоможуть відмити бруд та наліт.

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