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Маленький діаметр — не проблема: як помити посуд з вузьким шийкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Весь ваш посуд буде чистим
Весь ваш посуд буде чистим. Фото zn.ua

Виявляється, це неймовірно просто

Напевно, багато хто прагне до ідеально чистого посуду. Однак іноді бувають ситуації, коли шийка пляшки або графину настільки вузька, що рука не проходить і вимити такий посуд зсередини здається нереальним.

Разом із "Главредом" розповімо, як помити посуд із вузькою шийкою, якщо немає спеціальної щітки та пристосувань. Для цього знадобляться прості інгредієнти, які є на кожній кухні.

Як помити посуд з вузькою шийкою

Для першого способу розведіть 1 столову ложку нашатирного спирту на літр води та замочіть у цьому розчині склянки на півгодини. Через 30 хвилин бруд повинен відійти та можна промити під простою проточною водою.

Якщо ж у вас немає нашатирю, налийте в посудину теплу воду, насипте рис та ложку харчової соди. Потрясіть посуд і промийте звичайним способом.

Також у таких випадках спробуйте розбавити воду з мильним засобом і просто потрясіть посудину. Якщо ж цей спосіб не допоможе — налийте в посуд оцет і додайте сіль. Врахуйте, що кристали солі мають бути великими. Суміш, що вийшла, перемішайте прямо в посуді та трохи зачекайте. Крупиці солі допоможуть відмити бруд та наліт.

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#Посуд #Лайфхак