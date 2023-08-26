Де більше м’яса: відомо, яку частину курки вигідніше купувати

Є одна частина, в якій пропорція ціна/якість — найкраща

Куряче філе вважається одним з найсмачніших шматочків. Ми розповідали, як смачно його приготувати. М'ясо з цієї частини курки не містить жиру, жилок, хрящів, і тому заслужило всенародну любов.

Але є й інші частини, які купувати вигідніше, а приготувати їх можна смачніше. Про це розповіли на порталі GreenPost. Річ йде про філе стегна. Це шматок окосту, очищеного від шкірки і кістки. Це м'ясо вважається одним із найбільш соковитих, щільних і корисних шматків курки.

Що корисніше — філе стегна або грудка

Суперечки про це ведуться давно. Але факти залишаються фактами. Щоб поставити крапку у цьому питанні, звернемося до кількості калорій в цих двох продуктах:

у курячому стегні — 120 ккал;

у курячій грудці — 110 ккал.

Чим відрізняється м’ясо з двох частин?

М'ясо курячого стегна ніжніше та ароматніше, ніж у грудці. Ця частина курки одна із найбільш калорійних. Вона використовується при приготуванні різних страв і вживається цілком. На відміну від грудки, ця частина — це шматочок тушки, відокремлений від каркаса. Його продають як зі шкіркою, так і без неї.

Що вигідніше купувати — курку чи філе

Філе курячої грудки — найдорожча частина тушки. Тому вигідніше буде купити окремо курячі стегенця, ніжки або крильця. І, звісно, найбільш вигідною стане покупка курки цілком. Так ви зможете самостійно обробити її та відділити шматки для різних страв.

Крильця, стегна та гомілки можна замаринувати та запекти з картоплею, з філе приготувати розкішні котлети по-київськи, а кістяк залишити на бульйон для ароматного супу.