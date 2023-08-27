Випічка завжди буде ідеальною: чим замінити пергамент у домашніх умовах

Відповідаємо на запитання, чи можна випікати без пергаменту

Чи були у вас ситуації, коли випадково знайшли рецепт пирога з яблуками без яєць, терміново хочете спробувати його? Але ви йдете на кухню і виявляється, що вдома відсутня пергамент для випікання.

Ситуація не приємна, але не безвихідна. Разом із "Главредом" розповімо, що можна покласти на лист замість пергаментного паперу.

Чим можна замінити пергаментний папір

Не тільки практичний, але ще й вигідний варіант – силіконовий килимок. Він буде зручним ще й тому, що на ньому можна розкочувати тісто. Якщо вам потрібно спекти коржі для торта, ви можете розкотити їх на силіконовому килимку до потрібної форми та разом з ним відправляти виріб в духовку.

Тонкий офісний папір також підійде, якщо немає пергаментного паперу. Але її не можна відправляти в духовку сухою – змастіть її олією, вона не дозволить паперу згоріти.

Також можете сміливо використовувати креслярську кальку. Вона дуже тонка і вощена, то із завданням впорається на відмінно.

Рукав для запікання також чудово замінить пергамент. Розріжте його на пласти, викладіть на лист, на нього викладайте вироби з тіста. До рукава для запікання їжа погано прилипає, а навпаки після випікання досить добре відстає.

Також ви можете спокійно використовувати харчовий пергамент. З такого пергаменту виготовлено пакети для випічки в супермаркеті.