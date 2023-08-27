Ложка простого продукту — і деруни не почорніють: лайфхак

Хитрий трюк досвідчених кулінарів

Ми розповідали, як приготувати смачні ліниві деруни. Тепер ділимось трюком, який виведе страву на новий рівень. Часто, якщо ми обсмажуємо тісто не одразу після приготування, воно набуває малоапетитного темного кольору. Так відбувається через те, що картопля взаємодіє з повітрям і окислюється.

Тому при приготуванні дерунів головне — не зволікати і смажити їх одразу. Але, як пишуть на ProstoWay, є один спосіб, який поверне тісту світлий колір, якщо це вже сталось.

Під час приготування потрібно чимшвидше натерти картоплю, додати та перемішати всі необхідні інгредієнти. І одразу починати смажити деруни. Чудово, якщо ви можете скористатись кухонним комбайном — з його допомогою картоплю можна подрібнити за кілька секунд.

Але, якщо ви все ж не поспішили і картопляне тісто встигло потемніти, його можна врятувати. Тісто можна освітлити, додавши ложку сметани або кефіру.

Для цієї мети підійде будь-який молочний продукт. Можна додавати навіть молоко, але краще, якщо воно буде гарячим.

Впорається з цим завданням і цибуля. А щоб деруни не темніли в процесі смаження, накривайте їх кришкою. Також ми розповідали, чим замінити хліб у котлетах.