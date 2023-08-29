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Ви більше не ставитимете це питання бариста: чим відрізняється кава лате та капучино

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Тепер ви знатимете, чим відрізняються ці два напої
Тепер ви знатимете, чим відрізняються ці два напої. Фото shuba.life

Виявляється, все просто

Багато хто з нас дуже любить ароматну і бадьору каву. Серед різноманіття гарячих кавових напоїв саме у лате та капучино найбільше шанувальників. Люблять їх за м’якість смаку та аромат.

Деякі з нас не замислюються про різницю, яка існує між найпопулярнішими кавовими напоями. У чому різниця між кавою лате та капучино, розповідає "УНІАН".

У чому різниця між капучино та латою

І той і інший напій роблять на основі 60 мл еспресо, а далі починаються відмінності. Головна відмінність приховується у співвідношенні кави до молока: капучино повинне містити 120 мл молока, у складі лате його більше — 180 мл.

Друга різниця між напоями у піні. За стандартом, лате подається з повітряною та пишною, а в капучино вона тонша і навіть може бути з гарним малюнком.

Що міцніше — лате чи капучино

Якщо вранці вам потрібно саме підбадьоритися, а не посмакувати кавою, краще вибрати капучино. Він містить більше кофеїну через менший обсяг порції. До того ж капучино легко перетворити на допіо — приготувавши його з подвійною порцією еспресо. З латте цей прийом не пройде, оскільки порушиться смаковий баланс.

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