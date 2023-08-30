Вам навіть варити не доведеться: простий спосіб визначення якості макаронів

Ви зможете зробити це за секунду

Страви з макаронів часто присутні на нашому столі. З них можна приготувати неймовірну кількість страв — від макаронів по-флотськи до незвичайних теплих салатів.

Щоб вироби не перетворилися на жижу або суцільну грудку навіть у разі перетравлення, найкраще брати якісні макарони з твердих сортів пшениці. Якщо сумніваєтеся в тому, з якої сировини виготовили макарони, "РБК-Україна" розповідає про дуже простий тест. Він в секунду зможе визначити, чи гарні спагеті, ріжки чи мушлі.

Як визначити якість макаронів

Чи не хочете розчарувати домашніх несмачними макаронами? Тоді не поспішайте відправляти спагетті в каструлю з окропом.

Просто зігніть одні з макаронин. Якщо вона одразу зламається, то продукт явно виготовлений із м’яких сортів пшениці.

Однак якщо борошняний виріб міцний, можете бути впевнені у його якості. Саме з таких макаронів вийде смачний гарнір, з ідеальною консистенцією та користю для організму.

У такий спосіб можна перевірити й інші види макаронів, крім дуже дрібних. Якщо макарони легко розкришити, цей продукт не найкращої якості.

Перевірили якість макаронів? Відваріть їх, додайте сир — і у вас вийде неймовірно смачна страва за рецептом "Телеграфа".