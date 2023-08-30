Таропрогноз на 31 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Четвер, 31 серпня 2023 року, деяким може принести величезний успіх і виграш, тоді як у інших можуть виникнути душевні метання та сварки.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на тридцять перший день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Сімка пентаклів, перевернута Королева пентаклів, Шістка жезлів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Сімка пентаклів

Ця карта каже, що Ви отримали якийсь результат своїх зусиль, але з якихось причин не дуже їм задоволені, можливо, у Вас були інші очікування, а то й зовсім Вам було потрібно щось інше. Порада картки: не приймайте поки що важливих рішень, сповільніться та проведіть час із близькими.

Перевернута Королева пентаклів

Цей день у Вас може бути неприємним. Можуть розпочатися проблеми чи сварки, зірватися плани, зникнути бажання розвиватися чи щось робити. Карти Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.

Шістка жезлів

Ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на що чекати всім знакам Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.