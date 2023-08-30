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Таропрогноз на 31 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 31 августа
Прогноз Таро, чего всем ждать 31 августа. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Четверг, 31 августа 2023 года, некоторым может принести огромную удачу и выигрыш, в то время как у других могут возникнуть душевные метания и ссоры.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцать первый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Семерка пентаклей, перевернутая Королева пентаклей, Шестерка жезлов

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Семерка пентаклей

Эта карта говорит, что Вы получили какой-то результат своих усилий, но по каким-то причинам не очень им довольны, — может быть, у Вас были другие ожидания, а то и вовсе Вам было нужно что-то другое. Совет карты: не принимайте пока важных решений, замедлитесь и проведите время с близкими.

Перевернутая Королева пентаклей

Этот день у Вас может выдаться неприятным. Могут начаться проблемы или ссоры, сорваться планы, пропасть желание развиваться или что-либо делать. Карты Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Шестерка жезлов

Эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать всем знакам Зодиака до конца недели по картам Таро.

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