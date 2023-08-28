Одному знаку Зодиака стоит срочно заняться своими финансами на этой неделе
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Им придется поработать, чтобы преодолеть трудности с деньгами
Всем известный факт, что для устойчивого финансового положения стоит вести учет денег и следить за их расходами. Однако для одного знака Зодиака в ближайшее время это особенно важно.
Этим знаком является Рак. Именно так говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 28 августа по 3 сентября включительно.
Ракам выпала перевернутая Смерть
В обычном положении эта карта предрекает "смерть" старых устоев и обновление, однако в перевернутом положении она предупреждает про застой и тупик.
В раскладе на финансы и работу эта карта может значить, что на пути к Вашему финансовому благополучию могут быть препятствия, преодолеть которые может быть чрезвычайно трудно. Совет Вам на ближайшее время: постарайтесь взять под контроль свои финансы, провести учет всех доходов и расходов. Только тщательная и кропотливая работа позволит Вам преуспеть.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро в финансовом плане.
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