Укр

Одному знаку Зодиака стоит срочно заняться своими финансами на этой неделе

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Ближайшая неделя может быть непростой для Раков
Ближайшая неделя может быть непростой для Раков

Им придется поработать, чтобы преодолеть трудности с деньгами

Всем известный факт, что для устойчивого финансового положения стоит вести учет денег и следить за их расходами. Однако для одного знака Зодиака в ближайшее время это особенно важно.

Этим знаком является Рак. Именно так говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 28 августа по 3 сентября включительно.

Ракам выпала перевернутая Смерть

В обычном положении эта карта предрекает "смерть" старых устоев и обновление, однако в перевернутом положении она предупреждает про застой и тупик.

В раскладе на финансы и работу эта карта может значить, что на пути к Вашему финансовому благополучию могут быть препятствия, преодолеть которые может быть чрезвычайно трудно. Совет Вам на ближайшее время: постарайтесь взять под контроль свои финансы, провести учет всех доходов и расходов. Только тщательная и кропотливая работа позволит Вам преуспеть.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро в финансовом плане.

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