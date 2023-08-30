Потрібно встигнути зробити восени: як правильно висаджувати цибулинні квіти на зиму
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Хитрощі, які допоможуть вам виростити напрочуд гарний і пишний квітник
Цибулини деяких квітів потрібно встигнути посадити саме восени, щоб вони змогли зміцніти до початку бутонізації. Більш того, висаджені під зиму рослини набувають стійкості до несприятливих факторів і можуть протистояти зовнішнім впливам.
Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, ідеально підходять для висадки восени проліски, гіацинти, тюльпани, крокуси та лілії тощо. Як вибрати місце для посадки, коли саме і як правильно висаджувати цибулини читайте далі.
Як вибрати місце під посадку
Для висадки слід вибирати ділянку на височині: сонячну і добре освітлену. Однак проліски краще приживаються в трохи затінених місцях, оскільки процес бутонізації у цих квітів відбувається задовго до появи листя. Найкраще для таких квітів вибрати ділянку з пухкою, повітро- та вологопоглинаючою землею. ⠀
Коли садити цибулинні восени
- Наприкінці серпня можна помістити в ґрунт лілії, тюльпани, хіонодокси, чубатки.
- На початку вересня зазвичай садять рябчики (імператорський та шаховий), іридодиктіум, ерантис, галантус, кандик.
- Друга половина вересня ідеально підходить для посадки тюльпанів, гіацинтоїдесів, колхікуму, білоцвітів.
- На початку жовтня можна висаджувати гіацинти, іриси цибулинні, хіонодокс, нарциси, ботанічні тюльпани, осінні крокуси, проліски, декоративна цибуля (аліум).
А взагалі, все залежить від поточної погодної ситуації. Планувати посадку останніх цибулинних краще за 2 тижні до заморозків.
Правила висадки цибулинних:
- Видаліть бур’яни та залишки рослинних культур та перекопайте грядку;
- Підгодуйте всі грядки компостом, суперфосфатом та сульфатом калію, а за 2 тижні зробіть дренаж, насипавши пару сантиметрів піску;
- Протравіть або знезаразьте цибулини:
- Глибина посадки квітів повинна дорівнювати її потрійній висоті;
- Насипте добрива повільної дії в лунки і опустіть цибулини корінцями вниз. Присипте ґрунтом, обережно ущільніть і покрийте ґрунт мульчуючим матеріалом. Можна додатково закрити місце посадки сіном, торфом, опалим листям і звичайною землею.
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