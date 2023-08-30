Потрібно встигнути зробити восени: як правильно висаджувати цибулинні квіти на зиму

Хитрощі, які допоможуть вам виростити напрочуд гарний і пишний квітник

Цибулини деяких квітів потрібно встигнути посадити саме восени, щоб вони змогли зміцніти до початку бутонізації. Більш того, висаджені під зиму рослини набувають стійкості до несприятливих факторів і можуть протистояти зовнішнім впливам.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, ідеально підходять для висадки восени проліски, гіацинти, тюльпани, крокуси та лілії тощо. Як вибрати місце для посадки, коли саме і як правильно висаджувати цибулини читайте далі.

Як вибрати місце під посадку

Для висадки слід вибирати ділянку на височині: сонячну і добре освітлену. Однак проліски краще приживаються в трохи затінених місцях, оскільки процес бутонізації у цих квітів відбувається задовго до появи листя. Найкраще для таких квітів вибрати ділянку з пухкою, повітро- та вологопоглинаючою землею. ⠀

Коли садити цибулинні восени

Наприкінці серпня можна помістити в ґрунт лілії, тюльпани, хіонодокси, чубатки.

На початку вересня зазвичай садять рябчики (імператорський та шаховий), іридодиктіум, ерантис, галантус, кандик.

Друга половина вересня ідеально підходить для посадки тюльпанів, гіацинтоїдесів, колхікуму, білоцвітів.

На початку жовтня можна висаджувати гіацинти, іриси цибулинні, хіонодокс, нарциси, ботанічні тюльпани, осінні крокуси, проліски, декоративна цибуля (аліум).

А взагалі, все залежить від поточної погодної ситуації. Планувати посадку останніх цибулинних краще за 2 тижні до заморозків.

Правила висадки цибулинних:

Видаліть бур’яни та залишки рослинних культур та перекопайте грядку;

Підгодуйте всі грядки компостом, суперфосфатом та сульфатом калію, а за 2 тижні зробіть дренаж, насипавши пару сантиметрів піску;

Протравіть або знезаразьте цибулини:

Глибина посадки квітів повинна дорівнювати її потрійній висоті;

Насипте добрива повільної дії в лунки і опустіть цибулини корінцями вниз. Присипте ґрунтом, обережно ущільніть і покрийте ґрунт мульчуючим матеріалом. Можна додатково закрити місце посадки сіном, торфом, опалим листям і звичайною землею.

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчені садівники не припиняють удобрювати троянди навіть у серпні та вересні. Три корисні підживлення зміцнять рослину і допоможуть квітам пережити зиму.