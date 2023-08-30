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Потрібно встигнути зробити восени: як правильно висаджувати цибулинні квіти на зиму

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Час висадки квітів залежить від погоди Новина оновлена 30 серпня 2023, 16:16
Час висадки квітів залежить від погоди. Фото Pexels

Хитрощі, які допоможуть вам виростити напрочуд гарний і пишний квітник

Цибулини деяких квітів потрібно встигнути посадити саме восени, щоб вони змогли зміцніти до початку бутонізації. Більш того, висаджені під зиму рослини набувають стійкості до несприятливих факторів і можуть протистояти зовнішнім впливам.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, ідеально підходять для висадки восени проліски, гіацинти, тюльпани, крокуси та лілії тощо. Як вибрати місце для посадки, коли саме і як правильно висаджувати цибулини читайте далі.

Як вибрати місце під посадку

Для висадки слід вибирати ділянку на височині: сонячну і добре освітлену. Однак проліски краще приживаються в трохи затінених місцях, оскільки процес бутонізації у цих квітів відбувається задовго до появи листя. Найкраще для таких квітів вибрати ділянку з пухкою, повітро- та вологопоглинаючою землею. ⠀

Коли садити цибулинні восени

  • Наприкінці серпня можна помістити в ґрунт лілії, тюльпани, хіонодокси, чубатки.
  • На початку вересня зазвичай садять рябчики (імператорський та шаховий), іридодиктіум, ерантис, галантус, кандик.
  • Друга половина вересня ідеально підходить для посадки тюльпанів, гіацинтоїдесів, колхікуму, білоцвітів.
  • На початку жовтня можна висаджувати гіацинти, іриси цибулинні, хіонодокс, нарциси, ботанічні тюльпани, осінні крокуси, проліски, декоративна цибуля (аліум).

А взагалі, все залежить від поточної погодної ситуації. Планувати посадку останніх цибулинних краще за 2 тижні до заморозків.

Правила висадки цибулинних:

  • Видаліть бур’яни та залишки рослинних культур та перекопайте грядку;
  • Підгодуйте всі грядки компостом, суперфосфатом та сульфатом калію, а за 2 тижні зробіть дренаж, насипавши пару сантиметрів піску;
  • Протравіть або знезаразьте цибулини:
  • Глибина посадки квітів повинна дорівнювати її потрійній висоті;
  • Насипте добрива повільної дії в лунки і опустіть цибулини корінцями вниз. Присипте ґрунтом, обережно ущільніть і покрийте ґрунт мульчуючим матеріалом. Можна додатково закрити місце посадки сіном, торфом, опалим листям і звичайною землею.

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#Квіти #Рослини #Сад