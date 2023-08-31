Все може вибухнути: у яких випадках потрібно перевертати банки із консервацією

Хитрості, які допоможуть вам на кухні

Консервація овочів – це чудовий спосіб зберігання їжі на тривалий термін. У такий спосіб можна заготовити чимало смакот на зиму.

Практичний кожен рецепт маринування огірків та помідорів закінчується тим, що банки потрібно перевертати. Разом зі Smachnonews розповімо, навіщо це потрібно і чи можна уникнути цього процесу.

Навіщо перевертають банки із закрутками

При теплій стерилізації продукту в банку гарячий вміст створює пар, що витікає. Якщо банку закрити, перевернути і залишити в такому положенні для охолодження, створюється вакуум. Вакуумне ущільнення допомагає забезпечити герметичність та тривалий термін зберігання консервів.

У яких випадках банки з консервацією перевертати не потрібно

Цього робити не потрібно, коли банки закриваються гвинтовими кришками, не слід перевертати. Перевертання потрібне лише тим місткостям, які закриваються ключем для консервації.

Скільки мають стояти перевернені банки

Все залежить від типу консервації, але можна діяти за однаковою схемою. Перевернуті банки оберніть ковдрою і залиште при кімнатній температурі на 1 – 2 дні, після цього приберіть. Ідеальне місце для зберігання огірків та помідорів – це льох чи інше прохолодне та темне приміщення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати консервацію у квартирі. Ваші банки варті до наступного сезону.