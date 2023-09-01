Жодна банка не вибухне: як правильно вибрати кришки для консервації

Вся консервація достоїть до наступного сезону

Консервування – досить складний та непередбачуваний процес. Овочі та фрукти можуть зіпсуватися та втратити колір, банки зриваються. Тому для приготування закруток потрібно ретельно все вибирати, чітко використовувати рецепт, правильно стерилізувати посуд та використовувати якісну тару.

У це складно повірити, але кришки для консервування слід вибирати ретельно. Якщо неправильно вибрати кришку, її може зірвати, і вся продукція зіпсується. Smachnonew s розповідає, як цього уникнути.

Як правильно вибрати кришки для консервування

Перше, що потрібно запам’ятати — кришки з білого нелакованого металу не підходять для консервування кислих плодів. Вони можуть окислювати олово, і тоді консерви матимуть неприємний металічний присмак.

Про найдешевші кришки теж краще забути — є ризик, що у них низька якість та поганий гумовий ущільнювач. Це може призвести до розгерметизації консервів.

Кришки з минулого сезону закруток краще не використовувати. Річ у тому, що згодом гумка всередині може втратити гнучкість. Це призведе до псування заготівлі та неповної герметичності консервів.

Які кришки краще використовувати для консервації

Класичними для консервації вважаються звичайні жерстяні кришки. Найкраще підійдуть із захисним шаром лаку з внутрішньої та зовнішньої сторони. Вони недорогі, легкі у використанні та щільно прилягають до банку за допомогою спеціальної машинки.

Щоб помідори не вибухали, користуйтеся лайфхами "Телеграфа". Ваші закрутки будуть цілими та простоять до наступного сезону.