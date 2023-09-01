Що робити, якщо варені яйця погано чистяться: ідеальний результат за лічені секунди

Для початку їх потрібно правильно зварити

Яйця – незамінний інгредієнт у кулінарії. Їх використовують і в салатах, і в випічці, і як самостійне блюдо — навіть таке несподіване, як шпроти в яйці. Здавалося б, нічого складного у процесі відварювання цього продукту немає. А ось при очищенні часто виникають незручності. Як очистити варене яйце від шкаралупи, щоб до неї не прилипала половина білка?

Як варити яйця, щоб їх було легко чистити

Для початку потрібно правильно занурити яйця у воду. Якщо ви дістали їх з холодильника, краще покладіть в каструлю і залийте холодною водою так, щоб покрити повністю.

Після цього поставте на середній вогонь. Тоді вони нагріватимуться поступово, і шкаралупа не трісне від перепаду температури.

Час приготування після закипання:

для не крутих яєць — 2 хвилини після того, як у воді з’явилися бульбашки;

хвилини після того, як у воді з’явилися бульбашки; для яєць "у мішечок" — 3-3,5 хвилини;

хвилини; для крутих яєць — 10 хвилин.

Після цього зніміть яйця з вогню та миттєво зануріть у холодну воду на кілька хвилин. Для цього заздалегідь наповніть нею інший посуд, в який і покладіть. Якщо злити окріп і заливати яйця холодною водою з-під крана, потрапляючи в гарячу каструлю на гарячі яйця, вона трохи нагріватиметься, і ефект виходить зовсім не той.

Також можна додати 1 ч. л. солі при варінні. Тоді білок не витече, навіть якщо випадково на шкаралупі з’явиться тріщина.

Як легко очистити яйця після варіння

Починайте чистити із більш закругленої сторони. Там, як правило, розміщується повітряний міхур, що полегшує початок очищення. Це стосується як крутих, так і не крутих яєць.

Для очищення крутого яйця покатайте його по столу. Роздробивши шкаралупу, ви значно полегшите процес.

Якщо шкаралупа не відходить, спробуйте використовувати невелику ложку. Вставте її між шкаралупою та білком і обережно рухайтеся навколо яйця, щоб відокремити шкаралупу.

Також ви можете чистити яйце під невеликим струмком холодної води. Потрапляючи між шкаралупою та білком, вона значно спрощує їх відокремлення один від одного.

І суперлайфхак — покладіть яйце, зварене круто, в склянку, наповнену водою наполовину. Щільно закрийте долонькою і добре потрясіть 5-10 секунд. Після цього шкаралупа відокремлюється практично одним шматком за лічені секунди.

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