Просто укусіть: прості способи перевірити якість твердого сиру

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Твердий сир – найчастіший продукт на нашому столі. Якісний твердий сир повинен містити виключно молочний жир та жодних рослинних замінників. Однак часто їх додають у продукт, щоб здешевити його.

Як відрізнити якісний твердий сир від підробки, розповімо разом із "РБК-Україна". Скористайтеся цими хитрощами – і на вашому столі буде лише чудовий продукт.

Як перевірити якість твердого сиру

Натисніть пальцем. Якщо з сиру потече жирна рідина, то, швидше за все, в ньому містяться рослинні жири.

Звертайте увагу на ціну. Для виробництва 1 кг якісного сиру необхідно 11 літрів молока — тому вартість продукту не може бути низькою.

Зверніть увагу на назву. Сьогодні сир із додаванням рослинних жирів заведено маркувати "сирний продукт".

При можливості спробуйте сир. Якісний продукт залишає посмак не довше, ніж на 5-7 хвилин. Смакові відчуття після сирного продукту залишаються у роті набагато довше. До того ж продукт із пальмовою олією викликає посилене почуття спраги та сушить горло.

Звертайте увагу на зберігання. При правильній підготовці натуральний сир може зберігатись досить довго – від 6 місяців і більше. Підробка почне швидко жовтіти та гірчити.

Як перевірити якість сиру за допомогою мікрохвильової печі

Якщо нагріти сир у мікрохвильовій печі, він трохи розм’якшиться і буде тягучим. Сирний продукт стане рідким та розтечеться.

Якщо хочете ласувати якісним твердим сиром, приготуйте його за рецептом "Телеграфа". Так ви будете точно впевнені у продукті.