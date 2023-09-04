Ці хитрощі знає не кожен: скільки можна зберігати фарш у холодильнику

Ваші продукти завжди будуть свіжими

М’ясний фарш – продукт, який часто буває у наших холодильниках. З нього можна приготувати стільки всього — від найсмачніших котлет до кабачкових дерунів з м’ясною начинкою.

Кожному кулінару дуже важливо знати, як і скільки можна зберігати фарш у холодильнику. Про ці тонкощі розповімо разом із Food Oboz.

Скільки можна зберігати готовий фарш у холодильнику

Свіжий сирий фарш із яловичини або свинини може протриматися в холодильнику за температури до +6 градусів 12 годин не довше 1-2 годин. А ось у морозилці при -18 градусах він може зберігатись 3 місяці.

Фарш із цибулею можна зберігати в холодильнику 6-8 годин, а в морозилці – не більше 2 днів. Річ у тому, що цибуля погіршує смакові якості продукту при тривалому зберіганні. Кулінари радять готувати страви з такого фаршу якнайшвидше.

Фарш із яйцем може "протриматися" в холодильнику не більше 3-4 годин, а в морозилці – лише 3-4 дні. Яйце робить напівфабрикат рідким і в ньому дуже швидко розвиваються бактерії.

Варений фарш можна зберігати у холодильнику 12-15 годин. У морозильній камері зберігати такий продукт небажано він може втратити свої корисні властивості та стати несмачним.

Свіжий фарш буде стояти 3-5 днів при температурі 1-5 градусів. А ось котлети зберігатимуться менше — лише 1-3 доби за аналогічних температурних умов. Заморожений фарш "протримається" до тижня за температури 0-6 градусів.

Фарш із будь-якої риби можна зберігати в холодильнику не довше 6 годин. Заморожувати його не рекомендують, проте якщо ви все ж таки його заморозили, то зберігати потрібно не довше 1,5-2 місяці.

До речі, з фаршу та макаронів можна приготувати приголомшливу страву за рецептом "Телеграфа". Готуйте, їжте та насолоджуйтесь!