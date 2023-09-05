Ці помилки робив кожен: чому каламутніють огірки у банці

Поширені причини помутніння огірків на зиму

Що може бути краще за хрустких і смачних огірків на зиму? На жаль, роботу може зіпсувати помутніння огірків і ваша праця зійде нанівець. Причина помутніння — у розсолі починаються процеси бродіння. Тому змінюють смак та псуються самі плоди, здуваються кришки банок із заготовками.

При правильному засолюванні та консервуванні огірки в банках не повинні бродити. Мутність розсолу означає, що при консервації були допущені помилки. Які саме – розповімо разом зі Smachnonews.

Чому огірки в банку мутніють одразу після закриття

Причин цього може бути кілька:

погано вимиті та не до кінця простерилізовані банки;

неправильні пропорції або пропуск будь-якого процесу, використання неякісних або невідповідних інгредієнтів, наприклад, використання замість оцту або лимонної кислоти;

непомітні пошкодження банки чи кришки.

Важливо брати лише свіжі інгредієнти, не порушувати їх пропорції та не замінювати іншими. Дотримуйтесь цих правил і ваші огірки не помутніють.

Поширені причини каламутного розсолу при засолюванні огірків

Попри простоту процедури засолювання, все ж таки банки з огірками можуть каламутніти та вибухати. Це пояснюється такими причинами:

вживання неправильних огірків – не всі сорти можна солити, маринувати та консервувати. Наприклад, салатні види не підходять для маринування та швидко каламутніють;

використання непридатної солі – слід використовувати лише універсальну харчову сіль. Йодована та морська не підходить для консервації;

попадання бруду в заготівлю чи погано простерилізована тара.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, щоб банки з огірками не вибухали. Ваші банки із закускою стоятимуть увесь рік.