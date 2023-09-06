Ідеальні пропорції для маринаду огірків: скільки потрібно додавати цукру, солі та оцту

Прості хитрощі спростять вам життя

Всі ми любимо поласувати взимку хрусткими огірками. Майже у кожного кулінара є свій власний секрет для маринаду, який робить овочі хрусткими, смачними та пікантними.

Як приготувати ідеальний маринад для консервації огірків, розкажемо разом із "РБК-Україна". Ви будете ласувати смачною закускою цілий рік.

Як приготувати ідеальний маринад для огірків

У більшості рецептів маринадів у складі присутні сіль, цукор, оцет та вода. Періодично можна зустріти додаткові інгредієнти – парасольки кропу, часник, листочки дерев, запашний та чорний перець, корінь хрону. Додаткові продукти додають пікантності та гостроти нашим продуктам, але саме від основної рецептури залежить, як довго стоятимуть ваші огірки взимку та наскільки приємним буде у них смак.

Для ідеальної пропорції для закрутки огірків потрібні:

огірки середнього та невеликого розміру;

лавровий лист — по 2 листочки на банку;

перець запашний — по 6 горошин на банку;

перець чорний — по 2 горошини на банку;

морква — по 1-2 кружечки на банку;

часник — по 1 зубчику на банку;

хрін — по шматочку кореня хрону на банку;

по 1 парасольці кропу на банку;

листя дуба — по 1-2 шт. на банку;

листя смородини чи іншого фруктового куща – по 1-2 шт.

На маринад у 5 л води:

1,5 л оцту 8-10%;

10 столових ложок цукру;

5 столових ложок солі.

Щоб приготувати ідеальний маринад для огірків, у велику каструлю налийте воду, додайте сіль, оцет та цукор. На кожен літр води вам необхідно 1,5 столові ложки солі та 2 столові ложки цукру. Каструлю поставте на вогонь і доведіть до кипіння

Огірки замочіть у холодній воді на 1,5-2 години. Потім воду злийте.

У кожну підготовлену банку покладіть моркву, хрін, перець запашний і чорний, листя дуба, ягідних кущів і лавровий, а також часник. Укладіть огірки та залийте гарячим маринадом.

Банки закрутіть та стерилізуйте їх 5 хвилин. Залишіть їх остигати, перевернувши їх дном нагору.

Раніше ми розповідали про універсальний маринад для огірків та помідорів. Готуйте не лише смачно, а й просто!