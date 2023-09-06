Таропрогноз на 7 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У четвер, 7 вересня, у багатьох можуть несподівано спливти проблеми та неприємності, тоді як інші навпаки зможуть навчитися чогось нового та покращити своє життя.
Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на сьомий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Перевернутий Король кубків
У цьому положенні карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні цього дня, хтось у Вашому оточенні може носити маску.
Паж пентаклів
У четвер Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом дня може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.
Перевернута Верховна жриця
7 вересня у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки погіршить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.