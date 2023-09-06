Таропрогноз на 7 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В четверг, 7 сентября, у многих могут неожиданно всплыть проблемы и неприятности, в то время как другие наоборот смогут научиться чему-то новому и улучшить свою жизнь.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на седьмой день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Король кубков, Паж пентаклей, перевернутая Верховная жрица

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что вскоре Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении в этот день, — кто-то в Вашем окружении может носить маску.

Паж пентаклей

В четверг Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение дня может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Перевернутая Верховная жрица

7 сентября у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.