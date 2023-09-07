Всі овочі, фрукти та ягоди швидко зіпсуються: як не можна їх зберігати

Робіть так — і ваші продукти будуть свіжими довго

Під час сезонних фруктів, овочів та ягід дуже важливо подбати про їхнє правильне зберігання. Буде дуже шкода, якщо солодка малина чи персик зіпсуються вже наступного дня після покупки чи збирання.

Разом з FoodOboz розповімо, як не можна зберігати овочі, фрукти та ягоди. Ваші фрукти, овочі та ягоди зберігатимуться довше.

Чи можна зберігати овочі, фрукти та ягоди в холодильнику

Для овочів, фруктів та ягід холодильник – не найкраще місце для зберігання. Холод дуже погано впливає на текстуру плодів, смак та запах, адже вони чутливі до таких низьких температур. До того ж губляться також усі поживні речовини.

Чи варто купувати недозрілі плоди

Багато хто переконаний, що найкраще придбати трохи недозрілі фрукти або овочі, і вони стануть смачними вже вдома і довше зберігатимуться свіжими. Так відбувається далеко не з усіма плодами: наприклад, ананаси, малина та полуниця після збору вони одразу починають "старіти".

Чи можна зберігати плоди в одній мисці

Від такої ідеї краще відмовитись, адже деякі фрукти виділяють більше етилену, швидше псуються і починають заражати інші плоди. Зберігайте окремо банани, ківі, яблука, персики та манго.

Чи можна зберігати попередньо очищені плоди

Щоб фрукти та овочі довше залишалися свіжими, краще цього не робити. Шкіра не тільки захищає м'якуш від зовнішніх подразників, але має дуже багато корисних компонентів.

Чи варто зберігати мити овочі, фрукти та ягоди

Надмірна вологість сприятиме активному поширенню бактерій і плоди почнуть швидко псуватися. Мити їх слід перед вживанням.

Чи можна зберігати без стебел та листя

У верхівці моркви міститься дуже багато вітаміну С, а в листі буряків та селери є багато клітковини та вітамінів. Тому не поспішайте викидати листя — з ними плоди зберігатимуться довше.

Чи варто морозити сирі овочі

Їх у сирому вигляді заморожувати не можна — краще плоди попередньо бланшувати та потім обдати холодною водою. Так вони матимуть приємний вигляд і довше зберігатимуться.

Чи можна зберігати плоди у поліетиленових пакетах

Такий спосіб зберігання овочів, фруктів і ягід найгірший — вони просто "задихнуться". Краще вибрати спеціальні контейнери чи пакети для заморожування.

Чи варто зберігати нарізані овочі та фрукти

Вони чутливі до потрапляння світла та повітря, тому псуються дуже швидко. Краще нарізати овочі та фрукти перед вживанням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що насипати в холодильник, щоб овочі завжди були свіжими. Цей трюк допомагає зберегти свіжість овочів та фруктів