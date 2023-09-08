Жодних пестицидів: вчимося читати наклейки на бананах

Звертайте увагу на дрібниці

Мало знайдеться людей, котрі не люблять банани. Ними можна ситно перекусити, цю ягоду додають у домашню випічку та смачні сніданки, а також готують із них незвичайні салати.

При покупці бананів багато хто напевно помічає маленькі кольорові наклейки на бананах. Проте мало хто замислюється, навіщо вони та яку інформацію надають. Про це розповімо разом із "ТСН".

Що означають наклейки на бананах

Вони вказують на країну-виробника, компанію-виробника. До того ж, наклейки інформують споживача про спосіб вирощування банана – про це вказує 4- або 5-значний код на наклейці. Якщо знати значення цього коду, можна з’ясувати, наскільки корисний фрукт, що купується.

Якщо на наклейках 4-значний код, який починається цифрами 3 або 4, це вказує на те, що продукт був вирощений за принципом інтенсивного сільського господарства. Для прискорення його зростання та дозрівання застосовували натуральні та мінеральні добрива, серед яких пестициди та інша хімія.

Якщо продукт має 5-значний код, який починається з цифри 9, то він був вирощений традиційним "органічним" способом без застосування пестицидів і добрив. А ось наклейка, на якій 5-значний код із цифри 8, означає, що продукт із ГМО, тобто генетично модифікований.

Рекомендуємо посмажити банан і приготувати з нього незвичайну намазку за рецептом "Телеграфа". Смачного!