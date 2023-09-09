Шашлик буде безнадійно зіпсований: що не можна робити з м’ясом

Декілька хитрощів для ідеального м’яса

Ароматний та соковитий шашлик – традиційна страва для пікніка. Приготування її — справа серйозна та відповідальна.

Для приготування ідеального шашлику важлива кожна дрібниця. Як не зіпсувати відпочинок пересушеним м’ясом та овочами, що підгоріли, розповідає "РБК-Україна".

Часті помилки у приготуванні шашлику

Різна кислота в маринаді (оцет, лимон, ананас, ківі) погано впливає на м’ясо, а для якісного молодого м’яса вони взагалі не потрібні. Краще додати кілька крапель бальзамічного оцту для пікантності.

Маринад потрібний для додаткової соковитості, а не для того, щоб забити смак м’яса. Тому не додавайте в маринад все, що давно лежить у холодильнику. Можна використовувати свіжі трави, цибулю, часник.

Не соліть м’ясо відразу. Це сприятиме витягу з нього вологи та в результаті навіть найкраще м’ясо буде сухим. Найправильніше додати сіль безпосередньо перед запіканням.

Не міксуйте овочі з м’ясом. Вони мають різний час приготування, тому гарнір просто згорить. Краще смажити овочі на окремому шампурі та зняти їх раніше.

А от поливати м’ясо маринадом чи ні – особиста справа кожного. Можна просто змішати маринад із червоним вином і злегка збризкати за п’ять хвилин до готовності.

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