Мало хто знає: що означає літера "С" на яйцях

Багато хто не знає правильної відповіді

Ми розповідали, як відрізнити якісну олію від неякісної. Тепер ділимось деталями та нюансами маркування яєць, що продаються в супермаркетах.

Маркування привертають увагу покупців, і недарма — адже кожна позначка щось означає. Деталі розповідаємо разом із ProstoWay.

Більшість споживачів знають, що позначка "Д" на яйці означає, що продукт відноситься до категорії "дієтичних". Відбірні яйця зазвичай позначаються буквою "В". Втім, далеко не всі знають, що означає літера "С". А саме це позначення на українських полицях зустрічається найчастіше.

Що означає літера "С"

Подібне маркування свідчить проте, що такі яйця відносяться до категорії столових. Цей продукт необхідно реалізувати протягом 25 днів після надходження до магазину. Поруч із літерою "С" зазвичай є й інші символи. У більшості випадків поруч із нею є цифра — за нею можна визначити вагову категорію.

Позначка "С1" свідчить про те, що таке яйце належить до першої категорії. Це означає, що воно важить від 55 до 64,9 грама.

Позначення "С2" свідчить про те, що це середнє яйце. Воно важить від 45 до 54,9 грама. Яйця "C3" важать від 35 до 44,9 грама.

Іноді ж поруч із літерою "С" стоїть ще одна літера. Ця свідчить про вищу категорію продукту. Вага такого яйця становить більше 75 грамів.

Поєднання "СВ" свідчить про те, що це яйце – столове відбірне. Воно важить менше 75, але більше 65 грамів.

З цими знаннями можна сміливо йти в магазин. Також ми розповідали про хитрий спосіб чищення горіхів.