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Вечеря буде безнадійно зіпсована: основні помилки у приготуванні риби

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ніжний продукт не втратить смаку
Ніжний продукт не втратить смаку. Фото stravy.net

Ваша рибка буде ідеальною!

Рибні страви не лише смачні, а й корисні. Проста у приготуванні рибка може стати окрасою святкового столу.

Водночас деякі помилки можуть зробити страву неїстівною. Про це разом із Ukr.Media розповімо.

Основні помилки у приготуванні риби

Неправильне розморожування. Ніколи не розморожуйте рибу в мікрохвильовій печі або опустивши її в гарячу воду. У такому разі вона стане сухою та несмачною. Достатньо перекласти шматочки у холодильник на ніч – так вони повільно розтануть і не втратґть своїх властивостей.

Велика кількість риби на сковороді може призвести до того, що вона виділятиме сік і тушкуватиметься, а не обсмажуватиметься. Необхідно викладати на сковороду по 2-3 скибочки та стежити за кожним. Якщо ж хочете зекономити час, поставте на вогонь одразу дві сковорідки.

Борошно відповідає за золотисту скоринку, не дає підгоріти рибі та робить її апетитною. Але якщо борошна занадто багато, воно починає пригоряти, а у риби з’являється дуже неприємний аромат.

Щоб цього уникнути, запаніруйте кожен шматочок і обтрусіть перед тим, як відправляти його на сковороду. Так шар борошна буде невагомим, а скоринка вийде хрумкою.

У риби дуже ніжна м’якуш, а згортання білка відбувається дуже швидко. Смажити довго продукт немає потреби – риба може стати сухою та несмачною. Вважається, що на 1 сантиметр риби припадає близько двох хвилин на сковороді, але загальний час не повинен перевищувати 12-15 хвилин.

Не перевертайте рибу часто — шкірка може порватися, а м'якуш прилипнути. Після обсмажування риби з одного боку переверніть філе лише один раз. Зачекайте, поки підсмажиться інша сторона, вимкніть плиту та зніміть рибу зі сковорідки.

З матеріалу "Телеграфа" дізнайтеся, як позбавиться запаху риби на кухні. Готуйте із задоволенням!

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