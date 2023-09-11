Щоб котлети були смачними: як правильно заморозити фарш

Лайфхаки, які вам допоможуть

М’ясо – один із тих продуктів, які ми вживаємо майже щодня. Щоб не ходити щоразу на ринок або в магазин за порцією м’яса для улюблених котлет часто купуємо його заздалегідь, ділимо на порції та заморожуємо.

Чи правильно ми це робимо, розповімо разом зі Smachnonews. Готуйте із цими хитрощами ідеальні страви!

Як правильно заморожувати фарш

Заморожувати можна лише свіжий, щойно приготований фарш. Магазинний фарш краще не ховати в морозилку — вся річ у тому, що ви не знаєте реальної дати його виробництва.

Заморожувати можна і чистий фарш, і з домішками. Тут все залежить від ваших уподобань. Але врахуйте, що краще зберігається чистий фарш.

Як можна заморозити фарш

Найпопулярнішими способами є:

заморожування фаршу в пакетах . Для цього сформуйте його в кульки по 200 – 300 грамів, викладіть на лист, заморозьте, а потім складіть у пакети. Для порційного заморожування розділіть пласт паличкою — так можна буде легко дістати кількість фаршу, яка вам необхідна;

. Для цього сформуйте його в кульки по 200 – 300 грамів, викладіть на лист, заморозьте, а потім складіть у пакети. Для порційного заморожування розділіть пласт паличкою — так можна буде легко дістати кількість фаршу, яка вам необхідна; у формах — так зручно робити м’ясні кубики для перших страв. Для цього форми для народу викладіть харчовою плівкою, помістіть в них фарш і відправте в морозилку. Коли кубики заморозяться, вийміть їх і покладіть у пакет;

— так зручно робити м’ясні кубики для перших страв. Для цього форми для народу викладіть харчовою плівкою, помістіть в них фарш і відправте в морозилку. Коли кубики заморозяться, вийміть їх і покладіть у пакет; у силіконових формах. Щоб вони не втратили свою форму, перед обсмажуванням фарш помістіть в окріп.

Скільки зберігається фарш у морозилці

Якщо у нього не потрапляє повітря, фарш може зберігатися до 4-х місяців. Якщо ж контакт із повітрям відбувається — 2-3 місяці.

Приготуйте з фаршу смачні котлети за рецептом "Телеграфа". Смачного!