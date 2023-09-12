Ви можете перетворити соус на отруту: як правильно зберігати майонез

Ці правила має знати кожен

Майонез — французький соус, який прижився в Україні та у більшості сімей завжди є у холодильнику. Це ідеальна основа для безлічі заправок, а також чудовий додаток до бутерброда або салату. Його можна легко купити у магазині або зробити своїми руками.

Для початку варто відзначити, що найбільш адекватна тривалість "життя" закритого майонезу — 20-30 діб. Якщо виробник дозволяє зберігати продукт довше, отже, у його складі безліч "хімії". Докладніше про зберігання майонезу розповімо разом із "УНІАН".

Як правильно зберігати закритий майонез у холодильнику та без нього

Майонез у закритому вигляді може зберігатися лише за температури від 0 до 18 градусів. Найкраще для цього підходять охолоджені камери (холодильник, наприклад) або сухі приміщення з гарною вентиляцією.

Інформація про зберігання продукту без холодильника вказується на упакуванні Термін зберігання залежить від складу, кількості харчових добавок та консервантів.

Як зберігати майонез після відкриття

Після відкриття упакування термін зберігання соусу скорочуються в кілька разів. У цьому випадку зберігати майонез без холодильника категорично забороняється — у ньому почнуть утворюватися хвороботворні бактерії, а соус перетвориться на отруту. Зберігати відкрите упаковання потрібно лише в холодильній камері за температури максимум 7 градусів і не довше 14 днів.

Майонез можна перекласти з відкритого поліетиленового упакування в чисту скляну банку з кришкою, що щільно загвинчується. У такий спосіб ви продовжите термін зберігання продукту.

У жодному разі не облизуйте надрізаний край майонезної пачки. У цьому випадку всередині упакування прямо на майонезі з’являться мільйони шкідливих мікроорганізмів.

Як зберігати домашній майонез без яєць та з ними

Якщо у складі продукту є жовтки, зіпсуватися може швидше. Такий майонез можна зберігати до чотирьох днів, але краще з’їсти його одразу. Ідеальне для зберігання місце — холодильник із температурою зберігання 4-7 градусів.

Майонез без яєць зберігається довше 5-6 днів за тих самих умов, що з жовтками. Якщо ви хочете продовжити термін ще на пару днів, додайте в соус 1-2 чайні ложки гірчиці.

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