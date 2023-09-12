Не пропустіть: що можна закрити на зиму у вересні

Взимку ласуватимете найрізноманітнішою смакотою

Щоб узимку насолоджуватися смаком овочів та фруктів, з травня по листопад ми робимо найрізноманітніші заготівлі. Крім того, під час війни та відключення електрики такі запаси можуть стати справжнім порятунком.

Щоб консервація була справді смачною, найкраще робити її із домашніх сезонних продуктів. Разом із "УНІАН" розповімо, які заготівлі на зиму роблять у вересні.

Що заготувати на зиму у вересні

У вересні в садах дозрівають яблука. Вони відмінно підходять для консервування: з яблук готують яблучне повидло, компоти та сік.

З останніх літніх овочів можна закривати салати та овочеве асорті. Взимку ви із задоволенням будете ними ласувати.

Найсмачніші дині та кавуни – у вересні. З дині роблять варення та джеми, а кавун на зиму консервують у гарячому та в холодному вигляді.

Не припиняється сезон консервування кабачків. Тут варіантів безліч — від кабачкової ікри до десертів з цього овочу.

Ще один король сезону — баклажан. Його також можна консервувати найрізноманітнішими способами.

Безумовно, не варто забувати і про гриби. У вересні в лісі повно сироїжок, лисичок, підосиновиків, опеньків, груздів, гливи.

З гострого та солодкого перцю виходять чудові салати та лечо на зиму. Також дуже ситними та смачними виходять консервовані фаршировані перці.

Початок осені — саме час квасолі. Любителі бобових можуть заготовити її в томаті на зиму.

Буряк – ще один сезонний продукт вересня. З неї можна приготувати салати та неперевершені заправки для борщу.

З середини вересня в садах дозріває обліпиха – дуже корисна та неймовірно ароматна ягода. З неї можна приготувати варення, компоти та джеми.

А заготівлі з калини рекомендується робити тим, хто не боїться терпких страв із легкою гостринкою. Джем, компот, повидло чи варення з калини зарядять організм вітамінами взимку.

Якщо на городі ще залишилися помідори, можна їх заквасити по-одеському за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і вам сподобається!