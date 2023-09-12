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Що приховують баристи: яка насправді різниця між американо та еспресо

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Яка відмінністm між цими двома напоями
Яка відмінністm між цими двома напоями. Фото Gemini.ua

Мало хто замислюється над цим, але різниця суттєва

Ми розповідали, як вдало обрати каву і не викинути гроші на вітер. Найпопулярніші "чорні" напої в кав’ярнях — це американо і еспресо. Мало хто, окрім барист, знає, яка насправді між ними різниця.

Річ у тім, що класична кава, яку варять в еспресо-машинах — це еспресо. Насичений напій об’ємом від 15 до 30 мілілітрів готується з визначеного об’єму кави під дією тиску і температури. Він має яскравий смак і стабільну, щільну пінку.

Звідки ж взялось американо?

Цій "традиціїї" кавоваріння ми повинні завдячувати американським військовим, які пили каву в Італії в часи Другої світової війни. В Америці каву заварюють інакше — крапельним методом. За ним з визначеного об’єму кави виварюється велика кількість напою, він має набагато меншу насиченість, його можна пити довго. Тому коли військові в Італії замовляли каву і отримували еспресо, вони були розгублені, і просили додати ще води. Так і з’явилась кава американо.

"Американоваріння" в Україні

Разом з кавовими машинами американо проникло на український ринок. І одразу завоювало прихильність широкої і невибагливої публіки. Адже, якщо не розбиратись у тонкощах, середньому споживачу може здатися, що американо — це втричі більше кави, ніж еспресо. Але на смак вона набагато менш насичена, водяниста, без щільної пінки.

Щоб виправити це, баристи "винайшли" нове американо. Класично у готове еспресо об’ємом 30 мілілітрів додають воду. 30 мілілітрів — це не забаганка і не випадковість. Річ у тім, що саме стільки в середньому смачного напою виходить з порції кави; те, що ллється з машини далі — просто смоли зі смаком горілої кави.

Тому якісні кав’ярні часто відмовляються від приготування американо і пропонують молочні напої, такі як капучино і лате, або фільтр — каву, отриману крапельним методом. Якщо ж ви все ж хочете американо, простежте, щоб бариста саме додав води, а не пропустив через каву весь об’єм напою — так буде і смачніше, і здоровіше. Також ми розповідали, яка різниця між капучино і лате.

Теги:
#Кава #Напій #Лайфхак #Еспрессо