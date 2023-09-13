Не доведеться викидати: як можна врятувати прокислий суп
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ці способи врятують вашу страву
У багатьох були такі ситуації, коли зварили смачний суп і залишили його на ніч без холодильника. За ніч він може скиснути та стати непридатним для вживання.
Іноді врятувати ситуацію цілком можливо. Разом з "УНІАН" розповідаємо, що можна зробити, якщо суп прокис і як врятувати бульйон, що прокис.
Як зрозуміти, що суп зник "намертво"
Найчастіше ситуацію можна оцінити та зрозуміти з першого погляду. Для цього існує кілька ознак :
- юшка в супі стала в’язкою;
- пінка в першій страві;
- каламутність і ніби брудна вода;
- "шелест" супу, який ви не сплутаєте ні з чим.
Якщо перед вами паскудний і каламутний прокислий суп, краще не ризикувати. А якщо перша страва лише трохи віддає кислинкою — можна спробувати її врятувати.
Як "реанімувати" прокислий суп
Насамперед прокип’ятіть "підозрілий" суп потрібно прокип’ятити. Під час нагрівання у вас розвіються всі сумніви — якщо страва небезпечна, вона буде неприємно пахнути. Якщо після п’яти хвилин кип’ятіння кислуватий запах не пройшов — сміливо викидайте його.
Як врятувати прокислий бульйон і сам суп
Ситуацію можуть врятувати приправи – перець, карі, лавровий лист або інші запашні спеції. Спробуйте додати свіжу подрібнену зелень — вона допоможе прибрати кислуватий аромат. Спробуйте додати сухий та свіжий часник.
Вам також може допомогти дрібка соди. Спробуйте прокип’ятити з нею суп, але тільки тоді, коли страва ще не почала "шелестіти" і погано пахнути. Однак краще все ж таки понюхайте перед вживанням і не ризикуйте навіть при найменших сумнівах.
Чи можна їсти м’ясо з кислого супу
Не намагайтеся врятувати кістки або шматочки свинини, або курячі ніжки — це небезпечна бомба з бактерій. У жодному разі не намагайтеся промивати та пересмажувати м’ясо, просто викидайте.
Раніше ми розповідали, що краще не додавати до супу. Ви можете зіпсувати страву.