Не доведеться викидати: як можна врятувати прокислий суп

Ці способи врятують вашу страву

У багатьох були такі ситуації, коли зварили смачний суп і залишили його на ніч без холодильника. За ніч він може скиснути та стати непридатним для вживання.

Іноді врятувати ситуацію цілком можливо. Разом з "УНІАН" розповідаємо, що можна зробити, якщо суп прокис і як врятувати бульйон, що прокис.

Як зрозуміти, що суп зник "намертво"

Найчастіше ситуацію можна оцінити та зрозуміти з першого погляду. Для цього існує кілька ознак :

юшка в супі стала в’язкою;

пінка в першій страві;

каламутність і ніби брудна вода;

"шелест" супу, який ви не сплутаєте ні з чим.

Якщо перед вами паскудний і каламутний прокислий суп, краще не ризикувати. А якщо перша страва лише трохи віддає кислинкою — можна спробувати її врятувати.

Як "реанімувати" прокислий суп

Насамперед прокип’ятіть "підозрілий" суп потрібно прокип’ятити. Під час нагрівання у вас розвіються всі сумніви — якщо страва небезпечна, вона буде неприємно пахнути. Якщо після п’яти хвилин кип’ятіння кислуватий запах не пройшов — сміливо викидайте його.

Як врятувати прокислий бульйон і сам суп

Ситуацію можуть врятувати приправи – перець, карі, лавровий лист або інші запашні спеції. Спробуйте додати свіжу подрібнену зелень — вона допоможе прибрати кислуватий аромат. Спробуйте додати сухий та свіжий часник.

Вам також може допомогти дрібка соди. Спробуйте прокип’ятити з нею суп, але тільки тоді, коли страва ще не почала "шелестіти" і погано пахнути. Однак краще все ж таки понюхайте перед вживанням і не ризикуйте навіть при найменших сумнівах.

Чи можна їсти м’ясо з кислого супу

Не намагайтеся врятувати кістки або шматочки свинини, або курячі ніжки — це небезпечна бомба з бактерій. У жодному разі не намагайтеся промивати та пересмажувати м’ясо, просто викидайте.

Раніше ми розповідали, що краще не додавати до супу. Ви можете зіпсувати страву.