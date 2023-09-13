Простіше не буває: як виростити молодий часник на підвіконні

П’ять простих кроків і свіже зелене пір’я часнику вже у вас вдома

У світі кулінарії часник є одним із таких інгредієнтів, без якого важко обійтися. Особливо він добрий у приготуванні різних смачних страв грузинської кухні і не тільки.

Портал santeplus розповідає, як виростити часник у пластикових пляшках, щоб завжди мати його під рукою. Це не так складно, як ви можете подумати.

Як виростити часник вдома без землі — прості кроки

Крок 1. Відберіть головки часнику для пророщування. Переконайтеся, що вони великі, свіжі та не надто сухі.

Відберіть головки часнику для пророщування. Переконайтеся, що вони великі, свіжі та не надто сухі. Крок 2. Багато людей запитують, чи потрібно обрізати зубчики часнику перед посадкою. Перед вирощуванням у воді – так. Для цього зробіть зріз у верхній частині голівки часнику. Цю операцію обов’язково робіть ножицями або добре продезінфікованим ножем. Зрізайте лише верхню частину.

Фото: Santeplus

Крок 4. Наповніть пляшку водою і помістіть у неї цибулину часнику корінцем униз і зрізом нагору. Ви повинні переконатися, що вода у пляшці торкається низу головки. Тримайте пляшки у добре освітленому місці, на яке потрапляє ранкове сонячне світло.

Наповніть пляшку водою і помістіть у неї цибулину часнику корінцем униз і зрізом нагору. Ви повинні переконатися, що вода у пляшці торкається низу головки. Тримайте пляшки у добре освітленому місці, на яке потрапляє ранкове сонячне світло. Крок 5. Цей етап є вирішальним, оскільки він стосується розвитку коренів. Протягом кількох днів стежте за змінами, які зазнає цибулина, тому що саме в цей період коріння починає рости у воді в пляшці. Тому важливо перевіряти стан води: будь-якої миті, якщо ви помітите, що вона стає темною або каламутною, замініть її чистою.

Фото: Santeplus

Згодом часник починає проростати та пускати коріння, заповнюючи таким чином усю пляшку. Коли зелене пір’я досягне достатнього розміру, ви можете починати обрізати його та використовувати в приготуванні їжі.

Фото: Santeplus

Як проростити часник для посадки — цей спосіб підходить і для попереднього пророщування перед висадкою в ящики із землею. У цьому випадку після появи коріння та пагонів підготуйте горщик із гарним субстратом. Закопайте цибулини часнику, стежачи за тим, щоб вони були на певній відстані один від одного. Їх потрібно добре поливати, але не надмірно, і тримати в такому місці, де вони отримуватимуть достатньо сонячного світла.

Корисні поради:

часник набагато краще росте у ґрунті з органічними речовинами;

рослина повинна перебувати на сонці щонайменше 6 годин на день;

не допускайте висихання ґрунту, завжди тримайте субстрат досить вологим, але не надмірно, щоб часник не загнив.

Раніше ми розповідали, у чому замочити часник перед посадкою восени та навіщо це робити. Озимий часник висаджують у ґрунт наприкінці вересня – на початку жовтня, у вас ще є час підготуватися.