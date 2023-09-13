Проще не бывает: как вырастить молодой чеснок на подоконнике

Пять простых шагов и свежие зеленые перья чеснока уже у вас дома

В мире кулинарии чеснок является одним из таких ингредиентов, без которого сложно обойтись. Особенно он хорош в приготовлении разных вкусных блюд грузинской кухни и не только.

Портал santeplus рассказывает, как вырастить чеснок в пластиковых бутылках, чтобы всегда иметь его под рукой. Это не так сложно, как вы можете подумать.

Как вырастить чеснок дома без земли — простые шаги

Шаг 1. Отберите головки чеснока для проращивания. Убедитесь, что они крупные, свежие и не слишком сухие.

Отберите головки чеснока для проращивания. Убедитесь, что они крупные, свежие и не слишком сухие. Шаг 2. Многие люди спрашивают, нужно ли обрезать зубчики чеснока перед посадкой. Перед выращиванием в воде — да. Для этого сделайте срез в верхней части головки чеснока. Эту операцию обязательно производите ножницами или хорошо продезинфицированным ножом. Срезайте только верхнюю часть.

Фото: Santeplus

Шаг 4. Наполните бутылку водой и поместите в нее луковицу чеснока корешком вниз и срезом вверх. Вы должны убедиться, что вода в бутылке касается низа головки. Держите бутылки в хорошо освещенном месте, на которое попадает утренний солнечный свет.

Наполните бутылку водой и поместите в нее луковицу чеснока корешком вниз и срезом вверх. Вы должны убедиться, что вода в бутылке касается низа головки. Держите бутылки в хорошо освещенном месте, на которое попадает утренний солнечный свет. Шаг 5. Этот этап решающий, поскольку он касается развития корней. В течение нескольких дней следите за изменениями, которые претерпевает луковица, потому что именно в этот период корни начинают расти в воде в бутылке. Поэтому важно проверять состояние воды: в любой момент, если вы заметите, что она становится темной или мутной, замените ее чистой.

Фото: Santeplus

Со временем чеснок начинает прорастать и пускать корни, заполняя таким образом всю бутылку. Когда зеленые перья достигнут достаточного размера, вы можете начинать обрезать их и использовать в приготовлении пищи.

Фото: Santeplus

Как прорастить чеснок для посадки — этот способ подходит и для предварительного проращивания перед высадкой в ящики с землей. В этом случае после появления корней и ростков подготовьте горшок с хорошим субстратом. Закопайте луковицы чеснока, следя за тем, чтобы они были на определенном расстоянии друг от друга. Их нужно хорошо поливать, но не чрезмерно, и держать в таком месте, где они будут получать достаточно солнечного света.

Полезные советы:

чеснок гораздо лучше растет в почве с органическими веществами;

растение должно пребывать на солнце минимум 6 часов в день;

не допускайте высыхания почвы, всегда держите субстрат достаточно влажным, но не чрезмерно, чтобы чеснок не загнил.

Ранее мы рассказывали, в чем замочить чеснок перед посадкой осенью и зачем это делать. Озимый чеснок высаживают в грунт в конце сентября — начале октября, у вас еще есть время подготовиться.