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Проще не бывает: как вырастить молодой чеснок на подоконнике

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Кулинары используют зелень в приготовлении многих блюд
Кулинары используют зелень в приготовлении многих блюд. Фото Freepik

Пять простых шагов и свежие зеленые перья чеснока уже у вас дома

В мире кулинарии чеснок является одним из таких ингредиентов, без которого сложно обойтись. Особенно он хорош в приготовлении разных вкусных блюд грузинской кухни и не только.

Портал santeplus рассказывает, как вырастить чеснок в пластиковых бутылках, чтобы всегда иметь его под рукой. Это не так сложно, как вы можете подумать.

Как вырастить чеснок дома без земли — простые шаги

  • Шаг 1. Отберите головки чеснока для проращивания. Убедитесь, что они крупные, свежие и не слишком сухие.
  • Шаг 2. Многие люди спрашивают, нужно ли обрезать зубчики чеснока перед посадкой. Перед выращиванием в воде — да. Для этого сделайте срез в верхней части головки чеснока. Эту операцию обязательно производите ножницами или хорошо продезинфицированным ножом. Срезайте только верхнюю часть.
нужно ли обрезать чеснок перед посадкой
Фото: Santeplus
  • Шаг 4. Наполните бутылку водой и поместите в нее луковицу чеснока корешком вниз и срезом вверх. Вы должны убедиться, что вода в бутылке касается низа головки. Держите бутылки в хорошо освещенном месте, на которое попадает утренний солнечный свет.
  • Шаг 5. Этот этап решающий, поскольку он касается развития корней. В течение нескольких дней следите за изменениями, которые претерпевает луковица, потому что именно в этот период корни начинают расти в воде в бутылке. Поэтому важно проверять состояние воды: в любой момент, если вы заметите, что она становится темной или мутной, замените ее чистой.
проросший чеснок
Фото: Santeplus

Со временем чеснок начинает прорастать и пускать корни, заполняя таким образом всю бутылку. Когда зеленые перья достигнут достаточного размера, вы можете начинать обрезать их и использовать в приготовлении пищи.

молодой чеснок в пластиковой бутылке
Фото: Santeplus

Как прорастить чеснок для посадки — этот способ подходит и для предварительного проращивания перед высадкой в ящики с землей. В этом случае после появления корней и ростков подготовьте горшок с хорошим субстратом. Закопайте луковицы чеснока, следя за тем, чтобы они были на определенном расстоянии друг от друга. Их нужно хорошо поливать, но не чрезмерно, и держать в таком месте, где они будут получать достаточно солнечного света.

Полезные советы:

  • чеснок гораздо лучше растет в почве с органическими веществами;
  • растение должно пребывать на солнце минимум 6 часов в день;
  • не допускайте высыхания почвы, всегда держите субстрат достаточно влажным, но не чрезмерно, чтобы чеснок не загнил.

Ранее мы рассказывали, в чем замочить чеснок перед посадкой осенью и зачем это делать. Озимый чеснок высаживают в грунт в конце сентября — начале октября, у вас еще есть время подготовиться.

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