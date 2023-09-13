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Урожай буде кращим, ніж у сусіда: добрива для саду та городу можна зробити з харчових відходів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Саме час починати готувати запаси натуральних добрив
Саме час починати готувати запаси натуральних добрив. Фото freepik.com

Це відмінний спосіб заощадити на купівлі хімічних підживлень

Напевно немає такого дачника-городника, який не мріє про багатий урожай, а особливо якщо він буде в рази кращим, ніж у його сусіда. Однак, щоб досягти такого результату, потрібно постійно і регулярно підгодовувати ґрунт, щоб рослини могли добре харчуватися.

Як зазначає портал parnikukraine в Інстаграм, необов’язково скуповувати найдорожчі добрива у спеціалізованих магазинах, адже найкращі підживлення у вас "під носом". Відмінні добрива можна приготувати із звичайних харчових відходів.

Як зробити добрива з харчових відходів

  • Банан — це фрукт, багатий калієм та фосфором. Шкірку можна кинути в компост або засушити та подрібнити. Настій із цього інгредієнта відлякує попелицю. На літр води беруть 2-3 шкірки та витримують три дні. Виходить концентрована суміш, яку потрібно буде розбавити ще 5 літрами води перед використанням.
  • Яєчна шкаралупа насичує ґрунт кальцієм. Шкаралупу перед використанням висушують, перетворюють на борошно і прожарюють у духовці 30 хв. для знезараження. Застосовують як настою чи підсипають під корінь.
  • Чай, а точніше чайна заварка містить ряд цінних частин: хром, марганець, цинк. Чайне листя після заварювання висушують, подрібнюють, а потім вносять у ґрунт, у тому числі у вигляді мульчі.
  • Кориця це стимулятор, що запускає цвітіння рослин. Ідеально використати для кімнатних квітів. Антисептик. Раз на 30 днів посипайте поверхню землі в горщику, пів чайної ложечки буде достатньо. Полив проводиться у звичайному режимі. Також можна використовувати розчин: 1 ст. кориці на літр води. Настоювати день і влити у кожен горщик по 1 ст.л. не частіше ніж раз на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, які культури можна висадити на ділянці на початку осені. Через кілька тижнів ви зберете врожай зелені та овочів.

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#Урожай #Город #Добриво