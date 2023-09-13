Урожай буде кращим, ніж у сусіда: добрива для саду та городу можна зробити з харчових відходів

Це відмінний спосіб заощадити на купівлі хімічних підживлень

Напевно немає такого дачника-городника, який не мріє про багатий урожай, а особливо якщо він буде в рази кращим, ніж у його сусіда. Однак, щоб досягти такого результату, потрібно постійно і регулярно підгодовувати ґрунт, щоб рослини могли добре харчуватися.

Як зазначає портал parnikukraine в Інстаграм, необов’язково скуповувати найдорожчі добрива у спеціалізованих магазинах, адже найкращі підживлення у вас "під носом". Відмінні добрива можна приготувати із звичайних харчових відходів.

Як зробити добрива з харчових відходів

Банан — це фрукт, багатий калієм та фосфором. Шкірку можна кинути в компост або засушити та подрібнити. Настій із цього інгредієнта відлякує попелицю. На літр води беруть 2-3 шкірки та витримують три дні. Виходить концентрована суміш, яку потрібно буде розбавити ще 5 літрами води перед використанням.

Яєчна шкаралупа насичує ґрунт кальцієм. Шкаралупу перед використанням висушують, перетворюють на борошно і прожарюють у духовці 30 хв. для знезараження. Застосовують як настою чи підсипають під корінь.

насичує ґрунт кальцієм. Шкаралупу перед використанням висушують, перетворюють на борошно і прожарюють у духовці 30 хв. для знезараження. Застосовують як настою чи підсипають під корінь. Чай, а точніше чайна заварка містить ряд цінних частин: хром, марганець, цинк. Чайне листя після заварювання висушують, подрібнюють, а потім вносять у ґрунт, у тому числі у вигляді мульчі.

містить ряд цінних частин: хром, марганець, цинк. Чайне листя після заварювання висушують, подрібнюють, а потім вносять у ґрунт, у тому числі у вигляді мульчі. Кориця це стимулятор, що запускає цвітіння рослин. Ідеально використати для кімнатних квітів. Антисептик. Раз на 30 днів посипайте поверхню землі в горщику, пів чайної ложечки буде достатньо. Полив проводиться у звичайному режимі. Також можна використовувати розчин: 1 ст. кориці на літр води. Настоювати день і влити у кожен горщик по 1 ст.л. не частіше ніж раз на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, які культури можна висадити на ділянці на початку осені. Через кілька тижнів ви зберете врожай зелені та овочів.