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Дивіться зі споду: кришки цього кольору можуть зіпсувати вам консервацію

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Виявляється, не всі кришки підходять для всіх закруток
Виявляється, не всі кришки підходять для всіх закруток. Фото Нова доба

Розповідаємо про різні види покриття кришок

Ми розповідали, які банки з консервацією не треба перевертати після закручування. Тепер ділимось ще однією важливою порадою, яка допоможе зберегти ваші заготівлі цілими і смачними.

Якщо ви зтикались з тим, що після приготування консервації кришки моментально починають іржавіти, ця стаття — для вас. Разом з FoodOboz розповідаємо, як визначити, чи матеріал, з якого зроблені кришки, підходить для компонентів у закрутках.

Річ у тім, що є різниця між кришками з лакованим та нелакованим покриттям. І не всіма кришками можна закатувати консервацію з оцтом.

Нелаковані кришки

Такі кришки жерстяні. Матеріал всередині не має захисного шару. При взаємодії із сіллю та оцтом він окислюється. Тому не обирайте ці кришки, якщо у вашому рецепті є ці компоненти.

Кришки з лакованим покриттям

Із зовнішнього боку такі кришки покриті лаком, а з внутрішнього – емаллю. Покриття екологічно чисте та безпечне. Воно запобігає контакту консервації з металом кришки.

Саме такі кришки вважаються універсальними і підходять для усіх видів консервацій. Також ми розповідали, де зберігати заготівлю, щоб вона простояла до весни без втрати смакових якостей.

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#Консервація #Лайфхак #Кришки #Заготівля