Заморозити або "реанімувати": прості способи зберігання лаваша

Неймовірно прості секрети зберігання

Лаваш – улюблений продукт багатьох людей. Тонкий і популярний для приготування різних страв лаваш — ідеальна заміна хліба та можливість приготувати смачну закуску.

Чи бувало так, що ви купили лаваш, а він засох майже в перший день? Разом із "Главредом" поділимося секретами зберігання вірменського лаваша.

Як довго можна зберігати лаваш

На жаль, він зберігається відносно не довго. При дотриманні всіх рекомендацій максимальний термін зберігання даного продукту становить близько 73 годин.

Як зберігати тонкий лаваш у домашніх умовах

Продукт може засохнути швидко та несподівано, особливо у теплу погоду. Подолати цю проблему допоможуть прості рекомендації.

Після покупки лаваша в магазині краще не відкривати його до моменту вживання — він довше зберігатиме свіжість. Якщо ж лаваш був придбаний у хлібному відділі, його краще щільно обернути в харчову плівку або пергамент, а потім прибрати в хлібницю.

Якщо не плануєте вживати весь лаваш відразу, його можна прибрати у вакуумне упакування та заморозити. Після розморожування продукт не втратить своїх властивостей.

Що робити, якщо лаваш сухий

Якщо лаваш висох швидше, ніж ви очікували – не біда. Акуратно розгорніть його та розкладіть на столі, після чого злегка змочіть водою. Коли повністю зволожите його, відправляйте в мікрохвильову піч на 10 секунд і продукт буде, як свіжий.

До речі, вірменський лаваш легко приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Ви не витратите на це багато часу!