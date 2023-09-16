Підходять до всього: спеції, які повинні бути на вашій кухні

Універсальний перелік приправ

Ми розповідали, як вдома приготувати чудові приправи до страв. Тепер ділимось переліком моноспецій, які чудово пасують більшості страв.

Разом із Pixeinform розповідаємо, які ароматні додатки повинні бути на кожній кухні — звісно, якщо ви їх любите. Цей матеріал — нагода пересвідчитись, чи укомплектовані ваші полиці, але аж ніяк не вказівка до покупки.

Чорний перець

Він використовується практично скрізь, це дуже популярний компонент. Мелений чорний перець робить смак страв значно яскравішими і насиченішими. А ось перець горошком — ідеальний до бульйонів, які ви збираєтесь проціджувати, і просто незамінний у закрутках.

Лавровий лист

Найкраще мати цю спецію у двох варіантах: меленому та цільному. Лавровий лист використовується не лише для приготування перших страв, куди листя кладеться цілим, а потім дістається. Мелений перець дуже пасує стравам з м’яса та фаршу.

Куркума

Це компонент-колір. Вона практично не дає смаку, зате робить все багатим і золотистим. А ще, якщо використовувати її в кулінарії на постійній основі, то можна значно поліпшити стан організму.

Паприка

Це універсальна спеція для тих, хто любить яскраву та смачну їжу. Навіть одна дрібка ароматної паприки змусить звичайну страву перевтілись до невпізнаваності. Паприка буває як звичайна, так і копчена.

Кмин

Цей компонент можна використовувати як цілим, так і у меленому вигляді. З ним можна сміливо експериментувати — особливо, якщо вам подобається його смак і запах. Але навіть невелика кількість кмину надає їжі особливого смаку та аромату.

Не бійтесь пробувати нові смаки та поєднання — так можна віднайти для себе щось прекрасне. Саме так, мабуть, і придумали незвичний і ситний салат "Тбілісі".