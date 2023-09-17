Додайте в рис і здивуйтеся результату: незвичайні хитрощі з оцтом, про які мало хто знає

Декілька лайфхаків, як використовувати оцет у кулінарії

Оцет є незамінним інгредієнтом у кухні. Найчастіше кулінари додають його у випічку або ж при консервуванні хрустких огірків.

Але досвідчені кулінари знають ще кілька хитрощів, як можна використовувати цю кислоту. Разом із Рrostoway про них і розповімо.

Як можна використовувати оцет

За допомогою оцту можна "реанімувати" зів’ялу зелень. Для цього розведіть 1-2 ложки оцту в холодній воді та відправте зелень у рідину. Через 15 хвилин вона виглядатиме так, ніби ви щойно зірвали її з грядки.

Оцет допоможе зробити рис розсипчастим. Разом із водою в кашу додайте ложечку кислоти – і результат вас вразить.

Якщо в рецепті вказується сік лимона та у вас не виявилося фрукта під рукою, оцет легко його замінить. Одну ложку лимона замінить чверть чайної ложки оцту.

Якщо курячі яйця під час варіння тріскаються, вам також допоможе оцет. Додайте до каструлі 2 ложки кислоти й можете спокійно готувати яйця – тріщини їм не страшні.

Якщо ваші дерев’яні обробні дошки пахнуть продуктами, проблему можна вирішити за допомогою цієї кислоти. Просто протріть дошку змоченою в оцті ганчіркою, зникнуть не тільки запахи, а й шкідливі мікроорганізми.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим замінити оцет у консервації. Ці хитрощі вам допоможуть, якщо вдома не було кислоти.