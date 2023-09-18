Одним помахом руки: як легко відмити сковороду від жиру

Ці хитрощі спростять вам життя

Брудні жирні сковороди – та ще неприємність. Після приготування їжі дуже не хочеться довго відмивати їх довго від бруду та жиру.

Разом із 24 Каналом розповімо, як правильно мити сковорідки залежно від їхнього матеріалу. За допомогою цих хитрощів робота перетвориться на гру.

Як просто і швидко відмити сковороду від бруду та жиру

Чавунну сковороду можна мити твердими губками. Їхнє покриття від цього не зіпсується.

Також вам допоможе розчин на основі соди чи солі з оцтом. Просто посипте сковороду порошком і налийте оцет туди. Зачекайте близько години, після чого очистьте жорсткою щіткою.

Сковороди з алюмінію не варто мити агресивними щітками чи мочалками – ризикуєте залишити подряпини. Для них підійдуть м’які засоби для чищення.

Такий засіб можете приготувати самі: просто змішайте зубний порошок, соду та мило. Тож ви ефективно почистите від жиру вашу сковороду.

Сковороди з кераміки також вибагливі й чистити їх потрібно дуже акуратно. Після кожного приготування сковороду слід витирати паперовою серветкою, щоб вбирався жир. Для чищення такої сковороди підійдуть також газування, коли або пепсі. Просто вилийте рідину в посуд на кілька годин, потім просто витріть губкою.

Сковороди з нержавіючих матеріалів дуже зручні та практичні. Очистити їх можна сольовим розчином, поєднанням соди та оцту або активованим вугіллям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити сковороду від нагару. Все, що вам знадобиться – це мило та тертка.