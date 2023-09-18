Звичайні голубці стануть втричі смачнішими завдяки простому трюку

Проста деталь змінить смак голубців

Ми розповідали, як швидко підготувати капусту на голубці за допомогою мікрохвильової печі. Тепер ділимось трюком, який зробить страву значно смачнішою.

Голубці — це традиційна страва. За рецептом начинку з фаршу, овочевої засмажки та відвареного рису загортають і відпарене капустяне листя і тушкують на слабкому вогні. Мало хто знає, але голубці можна приготувати утричі смачнішими, якщо трохи змінити технологію приготування. На Pixelinform розповіли про лайфхак із приготування голубців, яким користуються професійні кулінари.

Як приготувати голубці

Секрет максимально простий: перед тим, як тушити голубці, їх слід трохи обсмажити на невеликій кількості олії з обох боків. Це значно покращить смак голубців, "скріпить" їх. Такі голубці точно не розваряться під час тушіння.

Обсмажувати голубці перед безпосереднім приготуванням потрібно на середньому вогні. Кришку використовувати не треба.

Олії в сковорідку слід налити зовсім трохи. Голубці повинні з обох боків підрум’янитися. Також ми розповідали про набір універсальних спецій, які повинні бути на кухні.