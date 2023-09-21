Просто замініть ковбасу на інші продукти: як "освіжити" смак олів’є

Близькі не впізнають страву

Салат олів’є – традиційна страва на столах. Попри існування сотні інших рецептів крутих святкових салатів, ми все одно любимо поласувати саме олів’є.

Зазвичай олів’є готують зі стандартного набору інгредієнтів. Багато хто не може навіть не уявити цей салат без традиційної вареної ковбаси. Однак, можна спробувати приготувати салат і без цього інгредієнта. Разом з Рixelinform розповімо, чим можна замінити варену ковбасу у страві. Так ваша страва стане ще кориснішою.

Чим замінити варену ковбасу в олів’є

М’ясо — найпопулярніший "замінник" ковбасним виробам у страві. Для додавання інгредієнта в олів'є м’ясо слід відварити, подрібнити та перемішати з іншими інгредієнтами. Смак салату стане набагато багатшим та яскравішим. А з копченим м’ясом смак олів’є вийде ще незвичнішим.

Якщо вам у магазині потрапить цей соєвий сир тофу, то спробуйте – і не пошкодуєте. Його універсальний смак поєднується з будь-якими харчовими продуктами. Саме з цієї причини тофу в салаті відмінно смакуватиме.

Любителі грибів можуть сміливо використовувати для приготування олів’є. У такому разі ковбаса буде явно зайвою.

Рекомендуємо приготувати "літній" олів’є за рецептом "Телеграфа". Ця фантастична страва сподобається всім.