Викинете у смітник усі банки: які продукти можуть зіпсувати консервацію

Не додавайте ці продукти – і ваша консервація не зіпсується

Консервація — відмінний спосіб зберегти смак та вітаміни овочів та фруктів на зиму. У всіх кулінарів завжди під рукою маса найрізноманітніших рецептів маринованих помідорів, огірків, овочевих салатів та незвичайного варення.

Однак навіть найдосвідченіший кухар може припуститися помилок і зіпсувати консервацію. Разом зі Smachnonews розповімо, які продукти краще не додавати при консервуванні овочів – вони можуть негативно вплинути на тривалість зберігання та безпеку консервованих продуктів.

Що не слід додавати до консервації

Сирий часник не рекомендується додавати до консервації. Вся річ у тім, що він містить мікроорганізми, які можуть сприяти бактеріальному зростанню в консервах та збільшити ризик пошкодження продуктів та погіршити їхню якість та безпеку.

До того ж у сирого часнику дуже гострий і насичений смак та аромат. Це може вплинути на смак та аромат інших інгредієнтів у банці.

У майонезі містяться яйця та олія – ці інгредієнти є ідеальним середовищем для зростання бактерій. В результаті ваша консервація може зіпсуватись.

До того ж під час обробки та зберігання майонез може втратити звичну консистенцію та стати рідким або згущеним. Цей факт може вплинути на якість та смак консервованих продуктів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго можна зберігати консервацію. Зберігайте вашу заготівлю правильно.