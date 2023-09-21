Забудьте про плісняву та конденсат у будинку: з чого приготувати потужний розчин

Не поспішайте купувати дорогі засоби, є більш доступна альтернатива

Проблема із пліснявою в будинку загострюється восени. Причиною часто є скупчення конденсату на вікнах через підвищену вологість у кімнаті та недостатню вентиляцію. Однак є простий спосіб позбутися обох неприємностей.

Прибрати цвіль і конденсат можна за допомогою саморобного розчину. Про ефективний лайфхак пише Mirror.

Так, раз і назавжди впоратися з пліснявою та конденсатом, які осіли на ваших вікнах, можна не лише за допомогою спеціального засобу з магазину. Спробуйте приготувати своїми руками потужний розчин, щоб убити усі бактерії.

Для цього змішайте одну частину відбілювача з 10 частинами води. Ключовий інгредієнт обійдеться вам дешевше, ніж хімікати проти цвілі.

Крім того, важливо забезпечити хорошу вентиляцію приміщень або залишаючи вікна відкритими, або використовуючи витяжні вентилятори. Крім того, видалити вологу з повітря допоможуть осушувачі. Підтримуйте постійну температуру в будинку та забезпечте регулярне опалення, щоб зменшити утворення конденсату.

Нагадаємо, коли справа доходить до очищення плісняви, завжди слід одягати захисне спорядження, наприклад, гумові рукавички. Не забувайте, що спори грибка можуть переміщатися повітрям, поки ви миєте стіни або підлогу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що від плісняви найчастіше страждає ванна кімната. На щастя, видалити грибок допоможе домашній засіб із підручних матеріалів.