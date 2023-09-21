Що додати при пранні білої постільної білизни, щоб вона не тьмяніла: маленька хитрість

Замість кондиціонера варто використовувати підручні засоби

При пранні постільної білизни важливо врахувати не лише температурний режим, щоб зберегти колір тканини. Багато домогосподарств додають у барабан пральної машини особливі засоби.

Щоб біла постільна білизна не тьмяніла, скористайтеся маленькою хитрістю. Про ефективний лайфхак розповів Express.

Так, рекомендується прати простирадла, підковдри та наволочки в прохолодному, дбайливому режимі з використанням м’якого мийного засобу. Для білої постільної білизни експерт із тканин Гарет Коксалл запропонував використовувати звичайний оцет та харчову соду. Два доступні інгредієнти допоможуть простирадлам і не тільки мати свіжий вигляд, лише додайте їх в пральну машину.

Оцет використовують для пом’якшення постільної білизни, видалення бактерій та плям. Харчова сода — відмінний засіб для прання, оскільки є м’яким лугом і видаляє бруд і жир. Натуральний інгредієнт запобігає утворенню плям і особливо корисний у районах із твердою водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, за якої температури радять прати простирадла. Якщо ви вибираєте гарячий цикл на пральній машині, це погана ідея.