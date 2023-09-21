На випадок блекауту: як зберегти продукти в холодильнику, якщо світло надовго відключать

Ваші продукти будуть свіжішими довше

Сьогодні, 21 вересня, під час чергової масованої атаки у Рівному є влучення в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Внаслідок цього без електроенергії залишилася частина Рівненського району.

Тому актуальним залишається питання безпечного зберігання продуктів при відключенні електроенергії. Відповідними порадами поділилося Головне управління Держпродспоживслужби на Одещині у Facebook.

Як зберегти їжу в холодильнику при відключеннях світла

У холодильнику та морозильнику виставте правильну температуру. Вона повинна становити +4 або нижче у холодильнику, і нижче 0 – у камері.

Для підготовки до надзвичайної ситуації заморозьте контейнери з водою. Ця хитрість дозволить зберегти температуру продуктів за температури +4 або нижче, якщо доведеться діставати продукти з холодильника.

Якщо світло вже відключили, тримайте двері холодильника та морозильника зачиненими. Так продукти залишаться безпечними до чотирьох годин у холодильнику, дві доби у повній морозилці, добу у напівпорожній камері. У разі відсутності електроенергії понад чотири години покладіть лід у холодильник.

Підозрілу їжу краще на смак не куштувати. Якщо насторожує колір, запах, структура, то ці продукти краще викинути. Особливо це стосується харчових продуктів, які мають короткий термін зберігання: м’яса, риби, яєць, молочних продуктів.

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