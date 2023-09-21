Усього 20 хвилин — і плям поту не буде: геніальний трюк, щоб врятувати одяг

Не поспішайте витрачати гроші на дорогі порошки, скористайтеся підручною альтернативою

Плями можуть зіпсувати улюблену річ. Особливо часто одяг страждає від слідів поту, але при правильному підході з таким типом забруднення легко впоратися.

Щоб випрати піт, скористайтеся підручними засобами. Про ефективні лайфхаки розповідає матеріал The Sun.

Так, плями поту часто з’являються на дитячих речах. Біг ігровим майданчиком може забруднити одяг. Особливо складно прибрати пожовтіння на тканині з білих сорочок та фізкультурного екіпірування.

Як випрати піт з одягу? По-перше, відправте речі в прання якнайшвидше. Якщо ви залишите в сумці спортивний комплект на кілька днів, то ситуація лише погіршиться.

По-друге, ви можете обробити пляму поту спеціальним засобом для виведення плям або альтернативним засобом — втерти в уражену ділянку тканини звичайний оцет. Один геніальний трюк точно "врятує" ваш одяг: приготуйте пасту з харчової соди та води, нанесіть на річ, а потім залиште засіб на 20 хвилин. Після цього можете випрати виріб, як завжди.

Раніше "Телеграф" розповідав про важливі нюанси прання білої постільної білизни. Якщо вдатися до маленької хитрості, тканина не потьмяніє.