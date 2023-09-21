Цю помилку роблять навіть досвідчені кулінари: чи можна насправді заморожувати сир

Є інші методи зберігання, які більше пасують сиру

Ми розповідали, як заморозити зелень на зиму. Загалом заморожування — один із найпопулярніших методів зберігання продуктів. Але не всій їжі пасує мінусова температура.

Зокрема не рекомендується заморожувати сир — через високий вміст вологи, а також вплив на текстуру і смак. На Pixelinform розповіли про кілька причин, через які заморожування сиру — погана ідея.

Зміна текстури

Через заморожування та розморожування сиру від продукту може відокремитись волога. Це призведе до зернистої або водянистої текстури. При вживанні сиру така зміна може бути небажаною.

Зміна смаку

Заморожування сиру також може вплинути на його смак. Особливий смак сиру (залежно від сорту) може зникнути, також може з’явитись неприємний присмак.

Відшаровування

Сир має тенденцію розшаровуватись при заморожуванні. Це розшарування може бути важко, а то і неможливо виправити.

Зниження якості

Найкраще сир їсти свіжим. Заморожування може знизити загальну якість. Продукт буде не лише несмачним, а й непривабливим.

З огляду на його псування, сир слід вживати впродовж рекомендованого терміну зберігання. Ми розповідали, як зберігати його в холодильнику.